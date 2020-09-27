السياحة تحتفل بيومها بشعار "التنمية الريفية".. وخبراء يعددون أمنياتهم قبل انتهاء ٢٠٢٠

تتنافس العديد من دول العالم، للاستحواذ على أكبر شريحة من السياحة الدولية ، فى ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة كورونا لأحداث انتعاش اقتصادي .
وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد " امنيات السياحيين فى يوم السياحة العالمي .
قالت الدكتورة راندا العدوى الخبيرة السياحية، إن القطاع السياحي ركيزة اقتصادية اساسية توفر الوظائف و فرص جديدة خاصة النساء أو الشباب.
أعربت العدوي عن امنياتها فى ٢٠٢٠ ، انتهاء جائحة كورونا عالميا ، وعودة رحلات الطيران وعودة عجلة السياحة عالميا بشكل كامل ، لتدور منظومة الاقتصاد السياحي مرة أخرى.
أشارت الخبيرة السياحية إلى أن وجوب التنسيق الدولي فى الازمات المتعلقة بالصحة والأوبئة العالمية تتطلب عمل ورقة لإنهاء أى ارتباك فى الحركة السياحية العالمية .
تمني عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق ، عودة الحراك العالمي من سياحة خارجية ودينية بالإضافة إلى الحج والعمرة ، على مستوى العالم لتعود الحياة مرة اخري لطبيعتها .
أضاف عماري إلى ضرورة وجود إدارة أزمات على مستوي القطاع السياحي الخاص، تترجم إلى وجود سيناريوهات وحلول لكافة الازمات التى تضرب القطاع وتعرقل حركته .
دعا ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر إن ان تنتهي ٢٠٢٠ بوجود لقاح لفيروس كورونا حتى تعود الطائرات محملة السائحين .
استكمل العجمي قائلا: تشهد الأقصر اليوم احتفالية بيوم السياحة العالمي ، مشاركة من المحافظة بالاحتفالات .