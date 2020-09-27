السياحة تحتفل بيومها بشعار "التنمية الريفية".. وخبراء يعددون أمنياتهم قبل انتهاء ٢٠٢٠

يحتفل العالم يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي ، وتحل ذكري هذا العام مختلفة ولاسيما في ظل أزمة كورونا " كوفي-١٩" .





وخصصت منظمة السياحة العالمية، شعار احتفالية يوم السياحة العالمي فى ٢٠٢٠ " السياحة والتنمية الريفية" من أجل خلق فرص خارج المدن ، للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي فى العالم .



