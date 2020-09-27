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أخبار البلد

السياحة تحتفل بيومها بشعار "التنمية الريفية".. وخبراء يعددون أمنياتهم قبل انتهاء ٢٠٢٠

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:35 م
يوم السياحة العالمي
يوم السياحة العالمي
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محمد الاسكندرانى
يحتفل العالم يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي ، وتحل ذكري هذا العام مختلفة  ولاسيما في ظل أزمة  كورونا " كوفي-١٩" .

وخصصت منظمة السياحة العالمية، شعار احتفالية يوم السياحة العالمي فى ٢٠٢٠ " السياحة والتنمية الريفية" من أجل خلق فرص خارج المدن ، للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي فى العالم .

تتنافس العديد من دول العالم، للاستحواذ على أكبر شريحة من السياحة الدولية ، فى ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة كورونا لأحداث انتعاش اقتصادي .


وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد " امنيات السياحيين فى يوم السياحة العالمي .


قالت الدكتورة راندا العدوى الخبيرة السياحية، إن القطاع السياحي ركيزة اقتصادية اساسية توفر الوظائف و فرص جديدة خاصة النساء أو الشباب.


أعربت العدوي عن امنياتها فى ٢٠٢٠ ، انتهاء جائحة كورونا عالميا ، وعودة رحلات الطيران وعودة عجلة السياحة عالميا بشكل كامل ، لتدور منظومة الاقتصاد السياحي مرة أخرى. 


أشارت الخبيرة السياحية إلى أن وجوب التنسيق الدولي فى الازمات المتعلقة بالصحة والأوبئة العالمية تتطلب عمل ورقة لإنهاء أى ارتباك فى الحركة السياحية العالمية .


تمني عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق ، عودة الحراك العالمي من سياحة خارجية ودينية بالإضافة إلى الحج والعمرة ، على مستوى العالم لتعود الحياة مرة اخري لطبيعتها .


أضاف عماري إلى ضرورة وجود إدارة أزمات على مستوي القطاع السياحي الخاص، تترجم إلى وجود سيناريوهات وحلول لكافة الازمات التى تضرب القطاع وتعرقل حركته .


 دعا ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر إن ان تنتهي ٢٠٢٠ بوجود لقاح لفيروس كورونا حتى تعود الطائرات محملة السائحين .


استكمل العجمي قائلا: تشهد الأقصر اليوم احتفالية بيوم السياحة العالمي ، مشاركة من المحافظة بالاحتفالات . 

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