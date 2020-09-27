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محافظات

للمرة الأولى.. ميناء الإسكندرية يبدأ في تطبيق منظومة ITJ وخلو المخطاف الخارجي من السفن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:12 م
لربان طارق شاهين
لربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الأحد وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار بالميناء إلى الرقم (صفر)، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الميناء.


وقال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إن الميناء حقق إنجازًا جديدًا وغير مسبوق بالوصول إلى عدد سفن الانتظار بالمخطاف الخارجي إلى "زيرو".


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وأشاد شاهين بالدور الذي قام به المختصين في الميناء، وبالتعاون الذى أبدته الجهات المعنية الأخرى مما انعكس على سرعة معدلات الأداء بالأرصفة، مشيرا إلى أن العمل بالنظم الآلية والمتابعة علي أرض الواقع، وميكنة الإجراءات ساهم كثيرًا في سرعة صرف البضائع وتحقيق معدلات شحن وتفريغ أعلي .


وكانت الهيئة قد نفذت مؤخرا خططا دفعت لتحقيق معدلات شحن وتفريغ قاربت العالمية، وأصدرت عدة قرارات مهمه منها القرار رقم 632 لسنة 2020 بشأن معدلات شحن وتفريغ البضائع مما أدى إلى زيادة معدل دوران السفن بالميناء والوصول إلي زيرو انتظار.


وأعلن الربان طارق شاهين أن الميناء سيبدأ تطبيق نظام الدخول الفوري للسفن (J I T) وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجي في خطوة سعت إليها الميناء منذ فترة للنهوض بالميناء.


وأضاف شاهين أن الميناء يسعي إلي تسجيل أعلي المعدلات، وتقليل مدة بقاء السفن، وتقليل عدد الإجراءات والتكلفة بما يضمن تحقيق تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الموانئ.


ومن ناحية أخرى طالب الربان شاهين مجتمع الميناء بالتعاون لتطبيق نظام (J I T) ، كما دعي إلي التنسيق مع الجمارك واللجوء إلي الإفراج المسبق عن البضائع  لزيادة معدلات دورات السفن بالميناء واستمرار تطبيق هذا النظام .

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