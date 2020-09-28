إسكان البرلمان: افتتاح معمل تكرير مسطرد يعزز الاقتصاد القومي





أشاد النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان بإفتتاح الرئيس السيسى أمس لأكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.





وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إفتتاح معمل تكرير مسطرد يصب فى مصلحة الإقتصاد المصرى والمواطن المصرى ، وسيساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.





وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أننا نتعشم فى مزيد من الإفتتاحات لعدد من المشروعات خلال الفترة القادمة بهدف دعم الإقتصاد المصرى ، لأن كل مشروع يتم افتتاحه سيكون له فوائده خلال الفترة القادمة.



