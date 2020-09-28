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برلمان

إسكان البرلمان: افتتاح معمل تكرير مسطرد يعزز الاقتصاد القومي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى

أشاد النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان بإفتتاح الرئيس السيسى أمس لأكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إفتتاح معمل تكرير مسطرد يصب فى مصلحة الإقتصاد المصرى والمواطن المصرى ، وسيساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أننا نتعشم فى مزيد من الإفتتاحات لعدد من المشروعات خلال الفترة القادمة بهدف دعم الإقتصاد المصرى ، لأن كل مشروع يتم افتتاحه سيكون له فوائده خلال الفترة القادمة.

وكان قد افتتح الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، في حضور وزيرة البيئة ووزير البترول ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس الشركة المصرية للتكرير.
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