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اقتصاد

شعبة المستوردين: نستهدف تحديث المواصفات القياسية المصرية لتواكب العالمية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:30 م
التجارة الدولية
التجارة الدولية
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ولاء عبد الكريم

أكدت سلوي لطفي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والوكلاء بغرفة الجيزة التجارية، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه شركات الاستيراد والتصدير سواء مع الجمارك أو الرقابة أو مع شركات الشحن، كاشفةً أنها ستركز جهودها خلال المرحلة المقبلة على إستصدار قوانين جديدة للمواصفات القياسية المصرية.

أكدت أن توحيد المواصفات القياسية يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري بوجه عام، والتصدير والاستيراد علي وجه التحديد، مشيرةً إلى أن مشكلات كثيرة يقع فيها المستوردين والمصدرين على حد سواء بسبب الاختلاف الكبير فى كثير من المنتجات بين المواصفات المصرية ونظيرتها على مستوى العالم.

وأوضحت "المرشحة ضمن قائمة أبناء مصر لانتخابات الشعبة العامة للمستوردين"، أن هناك العديد من القوانين والقرارات المنظمة للعمليات الاستيرادية تحتاج إلى تعديلات، ومنها القرارات الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وكذلك تراخيص المخازن، والأسعار الاسترشادية التي تتم بصورة مبالغ فيها.

وأشارت إلى أنها شاركت فى اجتماع موسع عقده اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث إزالة عديد المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين، مؤكدةً أن غالبية المشكلات فى طريقها للحل فى ظل تجاوب كبير من الأجهزة الحكومية.

وتخوض سلوي لطفي انتخابات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ضمن قائمة أبناء مصر التي تضم عدد كبير ومتنوع من كافة أنشطة الاستيراد وتمثل جميع المحافظات المصرية.

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