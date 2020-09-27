نجومية على الطريق.. غادة طلعت: بدأت بأدوار بسيطة وشاركت فى الفتوة واتضربت بجد.. فيديو

قالت الفنانة غادة طلعت: إنها بدات العمل الفنى بمسرحية سينما مصر مع الفنان خالد جلال، وكانت أول مرة لها تواجه الجمهور فى المسرح وكانت تجربة بها تحد كبير جدًا وأدت دور سناء جميل وتحيا كاريوكا وجمالات فايق.





وأضاف غادة، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" الذى يعرض على فضائية " صدى البلد"، انها استعدت للمسرحية بالمذاكرة حيث أن المخرج خالد جلال ملتزم جدًا ويدعم المواهب وقاس جدًا فى عمله ولا يوجد اى مجال للخطأ فى العمل معه.





وتابعت انها كانت تتابع اعمال الفنانين الذين ادت أدوارهم لكى تتقمص شخصياتهم بشكل جيد، منوهة أن حبها للفن بدأ منذ الصغر فى نهاية عام 2016 مع الفنان محمد منير وكانت ستايلست للفنان، وبعد ذلك شاركت فى مسلسل حلاوة الدنيا.





وتابعت ان هذا العمل أهلها ورشحها للعمل فى مسلسل رحيم، والانخراط فى العالم الفنى بعد ذلك، مؤكدة أنها بدأت خطوة الدخول فى الفن متأخرة نظرًا لتخوفها من الانخراط فى الفن خوفًا من أن تكون موهومة وليست موهوبة.





وأوضحت أنها شاركت فى مسلسل الفتوة فى رمضان الماضى مع الفنان ياسر جلال، وجسدت فيها دور الست ثريا التى تنتمى للفترة القديمة، مضيفة " اتضربت حقيقى فى المسلسل، والمشهد اتعاد كتير".



