AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجومية على الطريق.. غادة طلعت: بدأت بأدوار بسيطة وشاركت فى الفتوة واتضربت بجد.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:07 م
غادة طلعت
غادة طلعت
Advertisements
آيات أحمد
قالت الفنانة غادة طلعت: إنها بدات العمل الفنى بمسرحية سينما مصر مع الفنان خالد جلال، وكانت أول مرة لها تواجه الجمهور فى المسرح وكانت تجربة بها تحد كبير جدًا وأدت دور سناء جميل وتحيا كاريوكا وجمالات فايق.

وأضاف غادة، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" الذى يعرض على فضائية " صدى البلد"، انها استعدت للمسرحية بالمذاكرة حيث أن المخرج خالد جلال ملتزم جدًا ويدعم المواهب وقاس جدًا فى عمله ولا يوجد اى مجال للخطأ فى العمل معه.

وتابعت انها كانت تتابع اعمال الفنانين الذين ادت أدوارهم لكى تتقمص شخصياتهم بشكل جيد، منوهة أن حبها للفن بدأ منذ الصغر فى نهاية عام 2016 مع الفنان محمد منير وكانت ستايلست للفنان، وبعد ذلك شاركت فى مسلسل حلاوة الدنيا.

وتابعت ان هذا العمل أهلها ورشحها للعمل فى مسلسل رحيم، والانخراط فى العالم الفنى بعد ذلك، مؤكدة أنها بدأت خطوة الدخول فى الفن متأخرة نظرًا لتخوفها من الانخراط فى الفن خوفًا من أن تكون موهومة وليست موهوبة.

وأوضحت أنها شاركت فى مسلسل الفتوة فى رمضان الماضى مع الفنان ياسر جلال، وجسدت فيها دور الست ثريا التى تنتمى للفترة القديمة، مضيفة " اتضربت حقيقى فى المسلسل، والمشهد اتعاد كتير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

مؤلفا "صباحية مباركة" كيمز وعبد الوهاب: العرض مختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

أنثى القط.. غادة طلعت تثير الجدل على فيسبوك بإطلالة فرعونية.. شاهد

ترشيحاتنا

مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013

الأهلي يبعد علي معلول عن المباريات.. واللاعب يغادر إلى تونس

عبد الناصر محمد يتصدر قائمة المرشحين لخلافة النحاس في المقاولون العرب

بعد ظهورها بالمايوه.. معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

الطيران المدني الكويتي: التشغيل التجاري لمطار الكويت مع 9 دول فقط حتى الآن

انهيار زوجة وابنة المنتصر بالله أثناء تشييع جثمانه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا

بـ توب مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

بكتف ساقط .. منى ممدوح بإطلالة أنثوية برفقة ريهام حجاج