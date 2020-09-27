أحمد ناجي قمحة: منتدى شرق المتوسط سيحول مصر إلى مصدر إقليمي للطاقة

قال أحمد ناجى قمحة، الكاتب الصحفى، إن منتدى شرق المتوسط سيحول مصر إلى مصدر إقليمي للطاقة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن مجمع تكرير مسطرد الجديد سيحول المنطقة إلى الأفضل وسيعود بالنفع على كل المواطنين القاطنين هناك.







وأضاف ناجى قمحة، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية، أم بى سى مصر 2، أن المهندس طارق الملا وزير البترول تحدث عن أمر مهم وهو منتدى غاز شرق المتوسط الذي تحول إلى منظمة دولية.







وأشار إلى أنه أفصح أن هذا المنتدى سيحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة فى كل أنواع الطاقة وهذا يعني أهمية المنتدى وفائدة للدولة المصرية.







وتابع، أن كل ذلك يعنى ضربة مهمة جدا لأهل الشر، ولا بد أن يستوعبوا أن مصر تخطط وبدأت بالفعل فى تنفيذ خطتها فى التطور والإنجاز والعمل.







وأكد أن هذا المنتدى يضم 7 دول رئيسية وهناك من الدول الكثير التى تتمنى أن تصبح عضوا فى هذا المنتدى، منوها الى أن هذه المشروعات تتراجع على أرض الواقع للمواطن المصرى من خلال التكاملية فى العرض.



