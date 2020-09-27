كليات جامعة عين شمس خلية نحل.. عميد هندسة يوضح الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم الملفات للطلاب الجدد.. والآداب تجهز بنوك الأسئلة لامتحانات العام الجديد.. والحقوق تؤجل قبول الملفات للأربعاء المقبل

* التنسيق الداخلي للعام الجامعي الجديد بـ آداب عين شمس

* الاوراق المطلوبة للتقديم بكلية آداب عين شمس

* حقوق عين شمس تأجيل قبول الملفات للطلاب الجدد









كشف الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، عن الأوراق المطلوبة لجميع طلاب الثانوية العامة الجدد فى الكلية ، ببرامجها التخصصية والبينية.









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وحدد عميد كلية الهندسة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، المستندات التي يجب على كل طالب إحضارها وهي:





- بطاقة الترشيح.





- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.





- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها.





- عدد 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.





- عدد 3 صورة البطاقة الشخصية





- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (ذكور).





- البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2002 فيما قبل ذلك.





- الحافز الرياضى أن وجد.





وأشار عميد هندسة، إلي أنه يمكن أن يتعرف كل طالب علي رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي من خلال الملف الموجود بالرابط التالي:

‏ https://portal.eng.asu.edu.eg/download?sid=E4%2FSxWApaIzdyZhRbHTGIO1IeTestFPceA%2Fzemo9ONI%3D





وأكد ضرورة حضور الطالب في اليوم المحدد (طبقا للملف الموجود بالرابط السابق)، والدخول من بوابة 6 من الساعة التاسعة والربع صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا (الدخول للطلاب فقط دون أولياء أمورهم) ولن يسمح للطالب بالدخول دون ارتداء كمامة طبية.





ونوه الدكتور ضياء، بأنه يتسلم الطالب عند دخوله الكلية الآتي:





١-استمارة الكشف الطبي





٢-استمارة تحليل فيروس C





٣-استمارة بيانات شئون الطلاب





٤-ظرف كبير لتجميع أوراقه





5. يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة





6. يتوجه الطالب لمدرج 123 لعمل تحليل فيروس C





7. بعد التحليل يتوجه الطالب للعيادة للكشف الطبي





8. بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذى تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم/العنوان/التليفون/المجموع) بخط كبير وواضح وسيتم تسليم الملف بمدرج 224





9. خروج الطالب من بوابة 6 (نفس بوابة الدخول)





واكد الدكتور ضياء، انه بمجرد وصول الطالب للكلية سيتولي متطوعون من طلبة اتحاد الطلاب مساعدته وإرشاده.







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من جانبها، قالت الدكتور حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن نظام الامتحانات الإلكترونية ليس بنظام مستجد داخل الجامعة، ولكن تعمل به الكلية منذ اكثر من ثمان سنوات داخل جميع الأقسام، ويشمل الامتحان العديد من أسئلة الاختيار من متعدد وتحديد الاجابة الصحيحة وسؤال مقالي ويتم تصحيح ورقة الامتحان من خلال جهاز التصحيح الإلكتروني.

وأوضحت في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الامتحانات الإلكترونية تعمل علي حفظ حقوق الطلاب عن طريق منع تدخل الايدي البشرية سواء بالتصحيح أو المراجعة ، مشيرة الي ان الامتحانات المقالي لا تشمل المنهج بأكمله مما يعمل علي استهانة الطلاب ببعض اجزاء المنهج والتي تعد عائق داخل سوق العمل علي عكس الامتحانات الالكترونية التي تشمل المنهج بأكمله.

وأضافت "كامل "، أن طلاب كلية الاداب مدربة علي ممارسة الامتحانات الالكترونية وان الكلية استعددت لتجهيز بنوك الاسئلة لامتحانات العام الجديد، مؤكدة أنه لا زيادة بمصروفات الكلية إلا اضافة المصروفات الخاصة بالكتب بعد أن كان يتم دفعها منفصلة.



