مدير تعليم مطروح يحيل أربعة معلمين بتل العيس الصناعية للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

قرر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأحد إحالة أربعة معلمين بمدرسة تل العيس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة العلمين التعليمية للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والاهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.





جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها وكيل الوزارة لمتابعة انتظام العمل بعدد من مدارس شرق المحافظة للاطمئنان علي جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر بدءها منتصف أكتوبر المقبل.





وأشار ان ذلك ياتي تنفيذا للتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمواصلة متابعة الاستعدادات النهائية للمدارس لبداية الدراسة مع إزالة العقبات لضمان تحقيق عام دراسي مميز .





وأكد الدكتور النيلي أن الجولات الميدانية لكافة الإدارات التعليمية مستمرة لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة بكافة أرجاء مطروح

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