موجز السوشيال: إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال.. وأحمد عيد عبد الملك يراهن على بامبو

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:نعى الفنان حمدي الميرغني الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح أمس، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب أحمد عيد عبر حسابه على تويتر: "‏مين يراهن ان كريم بامبو هيبقى ليه دور كبير مع باتشيكو وبن شرقي هيلعب جوة الملعب".نشر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".هنأت الفنانة منة فضالى الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها ونشرت عدة صور من الاحتفال.