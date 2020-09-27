الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين هيلاس فيرونا وأدوينيزي





رغم استحواذا هيلا فيروس على مجريات الشوط الأول بنسبة 52%، إلا أن أودينيزي كان الأفضل، حيث سدد 9 تسديدات منهم تصوبيتين على المرمى.





ولم يتعرض حارس أودينيزي لأي اختبار طوال الـ 45 دقيقة، حيث سدد هيلاس فيرونا 3 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.





كان هيلاس فيرونا فاز على روما بنتيجة 3 - 0 في الجولة الماضية، بينما خسر أودينيزي أمام سبال بهدف دون رد.





ويحتل هيلاس فيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد3 نقاط، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 13 بدون نقاط.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة هيلاس فيرونا وأدوينزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدروي الإيطالي.