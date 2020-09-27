AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين هيلاس فيرونا وأدوينيزي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:09 م
فريق هيلاس فيرونا
فريق هيلاس فيرونا
Advertisements
محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة هيلاس فيرونا وأدوينزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدروي الإيطالي.

رغم استحواذا هيلا فيروس على مجريات الشوط الأول بنسبة 52%، إلا أن أودينيزي كان الأفضل، حيث سدد 9 تسديدات منهم تصوبيتين على المرمى.

ولم يتعرض حارس أودينيزي لأي اختبار طوال الـ 45 دقيقة، حيث سدد هيلاس فيرونا 3 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.

كان هيلاس فيرونا فاز على روما بنتيجة 3 - 0 في الجولة الماضية، بينما خسر أودينيزي أمام سبال بهدف دون رد.

ويحتل هيلاس فيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد3 نقاط، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 13 بدون نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط أول سلبي بين الجونة والاتحاد بـ الدوري

برايتون يضرب نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين وادي جلة وسموحة

تحت أنظار جاريث بيل.. توتنهام يتقدم على نيوكاسل بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تعرضها لحادث مروع .. 10 صور للبلوجر مروة حسن

شاهد.. أول فيديو للحرب بين أذربيجان وأرمينيا

إعلان لرئيس أذربيجان عن الهجوم المضاد ضد أرمينيا

رعب جديد للعالم.. الكشف عن تهديد نووي كبير

50 صورة و10 فيديوهات من جنازة المنتصر بالله

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا

بـ توب مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

بكتف ساقط .. منى ممدوح بإطلالة أنثوية برفقة ريهام حجاج