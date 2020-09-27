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رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ينعي الراحل أحمد فولي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:23 م
أحمد فولي
أحمد فولي
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محمد سمير
قام الدكتور شو وانج شو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، بإرسال خطاب نعي و تعزية في وفاة اللواء احمد فولي نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الافريقي الي جميع اسرة التايكوندو العالمي.

واعرب رئيس الاتحاد الدولي، عن الخسارة الكبيرة لوفاة اللواء فولي كما ذكر فيه الإنجازات و النجاحات الكبيرة التي اسهم فيها وشهدها الاتحاد الدولي عامة و الأفريقي خاصة تحت قيادته.

و من ناحيته أرسل عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري ايميل الي رئيس الاتحاد الدولي و جميع اسرة التايكوندو العالمية و التي جاء فيها: " اشكر لكم عزائكم و كلماتكم الطيبة الغالية و لقد صدمنا بوفاة اللواء احمد الفولي و الخسارة الكبيرة لهذه الشخصية المميزة كأخ و صديق و قائد وندعو الله ان يرحمه و يدخله جناته و ان يلهم أسرته و أحبائه الصبر و السلوان".


كان الفولي قد أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

يذكر أن «العالمي للتايكوندو» قد أسند للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل، في أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر خاصة بعد أن نظمت المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.

رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ينعي الراحل أحمد فولي
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