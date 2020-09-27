مؤشر البورصة العراقية يغلق عند ارتفاع بنسبة 0.28%

سجل مؤشر البورصة العراقية ارتفاعًا في أولى جلساته الأسبوعية خلال ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.28% , متوقفا عند 479.1 نقطة.





وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 4 شركات, وانخفاض أسهم 9 أخرى, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.





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وبلغ عدد الأسهم المتداولة 949,608,658 سهما, بقيمة 895,197,404 دنانير عراقية، تحصلت من إبرام 409 صفقات, شملت 25 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة .





وعلى صعيد أخر، أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (3621) نقطة منخفضًا بـ (6) نقاط وبنسبة (17ر0) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3627) نقطة.





وبلغت قيمة التداول مليونًا و(28) ألفًا و(284) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4 ر55) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (661) ألفًا و(855) ريالًا عمانيًا.



