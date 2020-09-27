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اقتصاد

مؤشر البورصة العراقية يغلق عند ارتفاع بنسبة 0.28%

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:29 م
بورصة العراق
بورصة العراق
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وكالات
سجل مؤشر البورصة العراقية ارتفاعًا في أولى جلساته الأسبوعية خلال ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.28% , متوقفا عند 479.1 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 4 شركات, وانخفاض أسهم 9 أخرى, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة 949,608,658 سهما, بقيمة 895,197,404 دنانير عراقية، تحصلت من إبرام 409 صفقات, شملت 25 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة .

وعلى صعيد أخر، أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (3621) نقطة منخفضًا بـ (6) نقاط وبنسبة (17ر0) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3627) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(28) ألفًا و(284) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4 ر55) % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (661) ألفًا و(855) ريالًا عمانيًا.

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