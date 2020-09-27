عودة العرض المسرحى "سيرة حب" على مسرح البالون





تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعود البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من جديد فى تقديم العرض المسرحي الاستعراضي "سيرة حب" على مسرح البالون بالعجوزة، وذلك بعد ما حققه العرض من نجاح جماهيرى وإيرادات عالية، خلال موسمي العرض الماضيين .





يهدف العرض إلى إحياء ذكرى رموز الفن فى مصر، ويسلط الضوء على العديد من المواقف والمحطات الأساسية فى حياة الحاضر الغائب الموسيقار بليغ حمدى، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب .





"سيرة حب" البطولة للفنانين "إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب تامر سعيد، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسرى" .



