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رياضة

قبل مواجهة فياريال.. 3 بدائل أمام كومان لتعويض رحيل سواريز

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:36 م
رونالد كومان
رونالد كومان
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محمد السعيد
يترقب عشاق نادي برشلونة، الظهور الأول لـ كومان مع البلوجرانا، أمام فياريال، اليوم، الأحد، في تمام، التاسعة مساء،ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد فياريال:

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل أول جولتين في الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركته مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة ، في الظهور الأول تحت مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الليلة، وفوز مقنع، من أجل الدخول في المنافسة على صدارة الليجا مبكرًا.

وتولى كومان قيادة برشلونة في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي أقبل عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8- 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري الأبطال.

وفشل برشلونة في حصد أي لقب الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة، منذ 11 عامًا.

في المقابل يطمح فياريال ريال بقيادة مدربه أوناي إيمري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، لمواصلة بدايته الجديدة في مسابقة الليجا.

كان فريق فياريال تعادل أمام هويسكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، بينما تغلب على إيبار 2 - 1، في الجولة الثانية.

3 بدائل أمام كومان لتعويض سواريز:

كان لويس سواريز رأس حربة فريق برشلونة الأساسي رحل رسميا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، الجمعة الماضية، لمدة موسمين.

ومع تأخر برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان و ديباي نجم ليون لخلافة لويس سواريز، بات كومان مضطرا للاعتماد على أحد اللاعبين المتواجدين بالفريق في مركز رأس الحربة.

ووفقا للعديد من التقارير، فإن إنسو فاتي هو الأقرب لخلافة سواريز في الوقت الحالي، ايضا أنطوان جريزمان ومارتن برايثوايث.

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