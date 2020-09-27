ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية عند الإغلاق بتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 57.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8293.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 555 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 19 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات تكوين، وأمانة للتأمين، ومعدنية، وكيمانول، وتهامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المواساة، ورعاية، وأبو معطي، ومجموعة صافولا، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.90%.





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فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، السعودي الفرنسي، والأسماك، وكيمانول، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، والأسماك، ودار الأركان، وتهامة، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 200.18 نقطة ليقفل عند مستوى 14309.65 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 470 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.



