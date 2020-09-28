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ثقافة

سينما مصر تختتم برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر بساحة الهناجر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يختتم العرض المسرحى "سينما مصر" برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء يوم الاثنين المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

وتقدم مسرحية "سينما مصر" ثلاث حفلات فى السابعة والنصف من مساء يوم ٢٨ و٢٩ و٣٠ سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد .

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم تمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال .

ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .
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