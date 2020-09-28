عاش هنا يوثق دور الصدفة في دخول أحمد رمزي التمثيل.. أسرار تطليقه نجوى فؤاد بعد 17 يوما فقط

فى محافظة القاهرة 26 شارع يحيى إبراهيم - الزمالك - القاهرة، عاش الفنان أحمد رمزى، الذي وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله من خلال وضع لافتة على باب العقار توضح تاريخ الميلاد: 23/03/1930 ، تاريخ الوفاة: 28/09/2012 ، الذى تحل غدا ذكرى وفاته.





يأتى ذلك في إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

ولد أحمد رمزى في الإسكندرية عام 1930 وعاش وسط عائلة ثرية جدًا، وكان والده طبيبا معروفا، ووالدته اسكتلندية الأصل ودرس في مدرسة الأورمان، ثم كلية فيكتوريا، خسر والده 250 ألف جنيه عام 1938 بعد مضاربته في البورصة وأفلس تماما، وتوفي بعدها من الحزن، ولم يترك في رصيده في البنك سوى مبلغ جنيهان فقط، تولت والدته تربيته هو وشقيقيه، ودفعته للدراسة بكلية الطب، ليسير على خطى والده، إلا أنه وبعد دراسة استمرت 3 سنوات، فشل فشلا ذريعا، ليتجه للدراسة بكلية التجارة وتخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس.

تعتبر قصة دخول أحمد رمزي مجال التمثيل في السينما من الحكايات الغريبة التي لا تخلو من الطرافة، لأنه منذ نعومة أظافره وهو يحلم بسحر السينما خاصة عندما وصل إلى مرحلة الشباب وشعر بذاته جديرًا بهذا الشرف، وكانت علاقة الصداقة التي تربطه بـعمر الشريف الذي كان يهوي السينما هو الآخر من العوامل التي رسخت الفكرة في ذهنه، وكان هناك لقاء دائم بين رمزي وعمر وشخص آخر في جروبي وسط البلد وفي أحد هذه اللقاءات التقى هذا الثلاثي بالمخرج يوسف شاهين الذي سأل عمر ورمزي أسئلة عديدة وظل رمزي يحلم بفكرة السينما وتوقع أن يسند له شاهين دورًا، ولكنه فوجئ في أحد الأيام بصاحبه عمر الشريف يخبره أن "شاهين اختاره ليكون بطل فيلمه الجديد" صراع في الوادي" وكان ذلك عام 1954، وصدم رمزي لكنه لم يحزن لأن الدور ذهب لصديقه عمر، فظل الحلم يراوده وعندما أسند يوسف شاهين البطولة الثانية في نفس العام لـ عمر الشريف في فيلم شيطان الصحراء ذهب معهم رمزي وعمل كواحد من عمال التصوير حتى يكون قريبًا من معشوقته السينما.

وفي ليلة عندما كان جالسًا في صالة البلياردو كعادته لمحه المخرج حلمي حليم ولاحظ سلوكه وتعبيراته فعرض عليه العمل معه في السينما وسعد جدًا بذلك، وكانت أول بطولة له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955 والطريف أن البطولة كانت مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ لينطلق أحمد رمزي بعدها في سماء الفن.

تزوج أحمد رمزى 3 مرات أولها عام 1956 من عطيات الدرملى ابنة الأسرة الأرستقراطية ووالدة ابنته باكينام، والثانية كانت زيجة قصيرة لم تستمر سوى أيام من الراقصة نجوى فؤاد والتى أستمرت 17 يوما فقط، بعدها استأنف حياته الزوجية مع زوجته الأولى، ثم انفصلا ليتزوج من المحامية اليونانية نيكولا، وأنجب منها ابنته نائلة، وابنه نواف، الذى وُلد مصابًا بإعاقة ذهنية، واستمر زواجه بها حتى الرحيل.

من أبرز أعماله السينمائية: " حكاية وراء كل باب: 1979- الحب تحت المطر: 1975- جنون الشباب: 1975 - الأحضان الدافئة: 1974 - الأبطال: 1974 - - البحث عن فضيحة: 1973 - فندق السعادة: 1972 - أضواء المدينة: 1972 - ثرثرة فوق النيل: 1971- هاربات من الحب: 1970 - - صبيان وبنات: 1965 - الشياطين الثلاثة: 1964 - عائلة زيزي: 1963 - ابن حميدو: 1957 - تمر حنة: 1957 - الوسادة الخالية: 1957- إسماعيل يس في الأسطول: 1957 - أين عمري: 1957 - بنات اليوم: 1956 - القلب له أحكام: 1956 - صراع في الميناء: 1956). تم اختيار 3 أفلام إشترك فيهم الفنان أحمد رمزى فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد فى عام 1996، وهي : "أيامنا الحلوة -أين عمرى ، ثرثرة فوق النيل ".

يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.