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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: برامج للمجتمع المدني للتدريب على عملية الانتخابات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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اماني نوار

أعلن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدء المجلس استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس النواب القادمة، وفق الإجراءات المعهودة والمتعبة في كل العمليات الانتخابية.

 

وقال فايق، في بيان، إن المجلس سينظم في هذا الشأن برامج للمجتمع المدني للتدريب على عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة وإعداد غرفة عمليات مركزية مجهزة بكافة أجهزة الاتصال لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة ومدى تطبيق القوانين والقواعد في جميع مراحلها.

 

وأكد أن المجلس يلتزم في كل أنشطته وفاعلياته بالتدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة وباء كورونا المستجد.

 

كما أعلن فايق، أنه في إطار الخطة العامة للمجلس واستراتيجيته، فإن المجلس سينظم سلسلة من الندوات الأولى 14 أكتوبر حول العدالة الاجتماعية والسياسات الضريبية والثانية يوم 21 أكتوبر حول حقوق الإنسان في ظل الممارسات الإعلامية.

 

ويختتم المجلس أنشطته للعام الجاري 2020، بتنظيم ندوة دولية يوم 9 نوفمبر حول مبدأ الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان وما يتصل به من حقوق أخرى في المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء دوليين.

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