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رياضة

الدوري الإيطالي.. هيلاس فيرونا يهزم أودينيزي بهدف ويعتلي الصدارة مؤقتا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:26 م
فريق هيلاس فيرونا
فريق هيلاس فيرونا
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محمد السعيد
فاز فريق هيلاس فيرونا على نظيره أودينيزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي " كالتشيو".

جاء هدف هيلاس فيرونا والمباراة الوحيد عن طريق أندريا فافيلي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

أودينيزي كان الأفضل والأخطر خلال المباراة، حيث استحواذ طوال الـ 90 دقيقة بنسبة 51% وسدد 22 تسديدة من 5 تصويبات على المرمى، لكنه فشل في التسجيل في النهاية.

في المقابل سدد هيلاس فيرونا 13 كرة  طوال اللقاء، منهم تصويبتين فقط على المرمى، إحداهما سكنت الشباك.

وبهذا الفوز يعتلي هيلاس فيرونا صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 6 نقاط، بينما تراجع يظل أودينيزي في المركز الـ 13 بدون نقاط.

وتشهد الجولة ذاتها مسابقة الدوري الإيطالي، الليلة، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، قمة نارية بين يوفنتوس وروما.
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