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رياضة

هترجع أحسن .. حمدي فتحي يدعم رامي ربيعة بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:28 م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
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مصطفى كرم
وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقه بالفريق رامي ربيعة بعد اصابة الاخير يتمزق في العضلة الخلفيه. 

ونشر حمدي فتحي صورة له مع رامي ربيعة وعلق عليها قائلا " الف سلامة عليك يا حبيبي ان شاء الله ترجع احسن". 


وتأكد غياب رامى ربيعه لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مواجهتى الاهلى والوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا المقرر لها 17 اكتوبر المقبل بالمغرب بالاضافة الى مباراة الاياب المقرر لها 24 أكتوبر بعد الاصابة التى تعرض لها رامى ربيعه فى العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام طنطا امس فى الاسبوع الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.


وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.




وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغرب يوم 17 أكتوبر في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الأعودة بعدها بأسبوع فى مصر . 
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