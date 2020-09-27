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ديني

مواطنو شمال سيناء يوجهون الشكر للأزهر الشريف على جهوده الطبية والإغاثية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:37 م
محمد شحتة
أنهت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى مستشفى مدينة النخل بمحافظة شمال سيناء أعمالها؛ حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٢٨٠٠ مريضٍ، وأجرت بعض العمليات الجراحية، وقامت بتوزيع الأدوية بالمجان.
 
أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية، أن القافلة الطبية ضمت ١٦ طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في 8 تخصصاتٍ، تشمل: العظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والجلدية، وأمراض النساء.
 
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أنه صاحب القافلة الطبية قافلة أخرى إغاثية، قامت بتوزيع مساعدات غذائية وكسائية لأهالي مدينة النخل بشمال سيناء، لافتًا أنه بجانب القافلتين: (الطبية والإغاثية)، أرسل الأزهر 16 واعظًا من علماء الأزهر الشريف، من بينهم 4 واعظات؛ لتنفيذ ندوات توعوية؛ (ثقافية ودينية) بمراكز الشباب، والجمعيات، ومؤسسات العمل الأهلي، بمدينتي: العريش، وبئر العبد.

وفي ختام عملها وجه أهالي شمال سيناء الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً،  على جهوده المخلصة في سبيل رسم البسمة وإدخال السرور على المواطنين في أرض الفيروز. 
يذكر أن القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة مطلع ديسمبر ٢٠١٧م بتسيير قوافل طبية ودعوية؛ لخدمة أهالي سيناء.
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