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توك شو

دينا رامز تستعرض خطة وزارة التربية والتعليم للنظام الجديد.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
دينا رامز
دينا رامز
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توك شو
قالت دينا رامز، الإعلامية المصرية، إن حان وقت واقتراب المدارس،   حتي الصف الثالث الإبتدائي تعد "KG1بنظام تعليم جديد، منوها إلي أن من المراحل الغير المعتمدة بشكل أساسي علي الكمبيوتر، نظرا لصغر سنهم، يكون لهم حق التدريس بالمدارس عن غيرهم من الصفوف.   

وأضاف دينا رامز، خلال تقديمها برنامج"ست الستات" المذاع علي فضائية"صدي البلد"، أن من الصف الرابع الإبتدائي حتي ثانوية عامة يلتحقوا بالتعليم عن طريق القنوات التعليمية وليس المدرسة، مشيرة إلي أن يكون لديهم جدول خاص بالحصص كاملة، بمواعيدها الثابتة وايضا الإعادة. 

وأشارت"رامز"، إلي أن سوف توجد منصات للدروس الإلكترونية من الإعدادية حتي الثانوية، علاوة علي عمل أيقونة أو هاشتاج"أسال المعلم"، عن طريق طرح سؤال  يخص أي مادة والرد عليه فورا.     

وأوضحت الإعلامية المصرية، أن وزير التعليم جعل امتحانات المرحلة الثانوية الكترونية كاملة، مع تصحيحها بدون عنصر بشري أيضا، موضحا أن الوزير عبر عن هذا العام بإنه عام تقدير المعلم.   

ووجهت الإعلامية المصرية، إلي أولياء الأمور بالمساندة لأولادهم، مع محاولة فهمهم ومحاولة اطمئنانهم إلي أن هذا الوضع يسير بجميع دول العالم، مع توجيهم علي تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.  

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