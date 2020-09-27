لأول مرة .. تأسيس أول فريق نسائي بإدارة المتفجرات بشرطة دبي

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم عن الانتهاء من تأسيس "أول فريق نسائي متخصص في التفتيشات الأمنية وإبطال المتفجرات" في إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.





وبدوره عبر العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، عن فخر شرطة دبي بكوادرها من العنصر النسائي الشغوف والحريص على الانخراط في مجالات تخصصية صعبة، فيها الكثير من التحديات، حيث درجت العادة أن تكون هذه التخصصات يغلب عليها الرجال، إلا أنهن أثبتن كفاءتهن العالية في العمل، ليشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.





وذكر الفلاسي قائلا : إن تأسيس الفريق من العنصر النسائي في شرطة دبي، يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يؤكد بشكل دائم ومستمر أهمية فتح الآفاق أمام العنصر النسائي للتعلم والتدريب والعمل في كافة التخصصات أسوة بالرجل، وإيمانا بدور المرأة المحوري في كافة المجالات الوظيفية، ولدعم منظومة العمل، ودفع الكوادر النسائية نحو الريادة والتميز في العمل الأمني.





واضاف : الفلاسي أنه تم استقطاب أعضاء الفريق واختيارهن وفقا للاشتراطات والمعايير المعمول بها في إدارة أمن المتفجرات، ومن خلال معايير دقيقة أهمها الرغبة والشغف للعمل في هذا التخصص، خيث بدأت الإدارة في الربع الرابع من عام 2019 بتأهيل الفريق الأول المكون من 5 ضباط صف لفترة استمرت 8 أشهر، تم خلالها إلحاقهن بدورات تخصصية لصقل مهاراتهن، وتدريبات عملية وحصص لياقة.





وتابع : كما تم التدريب والتطبيق العملي على أرض الواقع في ميادين العمل منذ شهر فبراير وحتى سبتمبر، بما في ذلك المشاركة مع فريق إدارة الأزمة في دبي أثناء فترة التعقيم الوطني، مع الخبراء والمتخصصين من إدارة أمن المتفجرات، ما أكسبهن خبرة كبيرة أثمرت عن تحقيقهن مستويات عالية من الأداء أثناء عملية تقييم مستوياتهن، والوصول للجاهزية التامة في تأدية ومباشرة المهام الموكلة إليهن.