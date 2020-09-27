AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الإعلام يجب أن يشرح الأحداث ولا يكتفي بتغطيتها لزيادة وعي الشعب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:58 م
ليلى عبد المجيد
ليلى عبد المجيد
Advertisements
مريم عزت
صرحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام ، ان دور الاعلام لة اهمية كبيرة فى وعى الشعب  ، وذلك من خلال كل المؤسسات مثل المدارس و الجامعات و مراكز الشباب وغيرها . 

اقرا ايضا :

وقالت دكتورة ليلى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الاعلام يجب الا يكتفى بتغطية الاحداث فقط ، بل يجب عليه شرح تلك الاحداث خاصة ان هناك بعض الموضوعات غامضة بنسبة لبعض الفئات .

كما اشارت ان هناك اختلاف كبير ف استيعاب الموضوعات بين فئات الشعب ، فيجب على وسائل الاعلام استخدام الاساليب البسيطة فى شرح الموضعات حتى يكون سهل على المواطن فهمها وبالتالى يكون سهل الوصول الى الجمهور . 

اقرا ايضا :

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف الإرهاب خطير للغاية، وأكبر من الظروف التى يعانيها الناس، منوهًا إلى أن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقة لتوعية المواطنين في مواجهة محاولات تزييف الحقائق، مضيفا: "لن تقوم دولة أساسها مبنى على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح  مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، أن التعليم الأساسى والجامعى الأساس الحقيقى للبناء والفهم  الحقيقى، مضيفا: "احضنوا ولادكم علشان مستقبل بلدنا وتعيش وتكون ليها مستقبل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بدأ العمل به منذ فترة وتوقف نتيجة أحداث 2011.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي مقر افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد

السيسي يكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة

ده ميرضيش ربنا.. السيسي لدعاة التدمير: تفتكروا إنتوا مصلحين ولا مفسدين في الأرض؟

الناس محدش يقدر يخدعها حتى ولو هما تعبانين.. أبرز 20 تصريحا للسيسي خلال افتتاحات مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد

الرئيس السيسي: هناك دولة تعرضت للتخريب تحتاج 440 مليار دولار لإعادتها كما كانت

الرئيس السيسي: الإعلام أداة التنوير الحقيقية لبناء الوعي في مواجهة محاولات تزييف الحقائق

ترشيحاتنا

الأردن.. أمر ملكي بحل مجلس النواب

استدعاء محمود الخطيب لسماع أقواله في شكواه ضد مرتضى منصور

بعد كلمة وزير البترول.. السيسي ضاحكا: انت حاجة صعبة جدا.. فيديو

قرار عاجل من برلمان أذربيجان بشأن الحرب مع أرمينيا

المكافآت مغرية .. تفاصيل جديدة في أزمة فايلر مع الأهلي

رعب جديد للعالم.. الكشف عن تهديد نووي كبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قبل طرحها رسميا.. مرسيدس مايباخ إس كلاس 2021 بتصميم تخيلى مبهر

أول تمثال لامرأة سوداء في باريس.. من هي مولاتو سوليتود؟

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها