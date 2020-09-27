الإعلام يجب أن يشرح الأحداث ولا يكتفي بتغطيتها لزيادة وعي الشعب





اقرا ايضا :





وقالت دكتورة ليلى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الاعلام يجب الا يكتفى بتغطية الاحداث فقط ، بل يجب عليه شرح تلك الاحداث خاصة ان هناك بعض الموضوعات غامضة بنسبة لبعض الفئات .





كما اشارت ان هناك اختلاف كبير ف استيعاب الموضوعات بين فئات الشعب ، فيجب على وسائل الاعلام استخدام الاساليب البسيطة فى شرح الموضعات حتى يكون سهل على المواطن فهمها وبالتالى يكون سهل الوصول الى الجمهور .





اقرا ايضا :





وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف الإرهاب خطير للغاية، وأكبر من الظروف التى يعانيها الناس، منوهًا إلى أن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقة لتوعية المواطنين في مواجهة محاولات تزييف الحقائق، مضيفا: "لن تقوم دولة أساسها مبنى على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، أن التعليم الأساسى والجامعى الأساس الحقيقى للبناء والفهم الحقيقى، مضيفا: "احضنوا ولادكم علشان مستقبل بلدنا وتعيش وتكون ليها مستقبل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بدأ العمل به منذ فترة وتوقف نتيجة أحداث 2011.

صرحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام ، ان دور الاعلام لة اهمية كبيرة فى وعى الشعب ، وذلك من خلال كل المؤسسات مثل المدارس و الجامعات و مراكز الشباب وغيرها .