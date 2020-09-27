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رياضة

بعد أزمة غرفة الملابس.. أنيس سلتو يتنازل عن مستحقاته للاتحاد السكندري عقب فسخ التعاقد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:57 م
الليبي أنيس سلتو
الليبي أنيس سلتو
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حسام الحارتي
وجه الليبي أنيس سلتو لاعب الاتحاد السكندري السابق، الشكر إلي زعيم الثغر عقب الإعلان عن فسخ التعاقد بينهما بالتراضي .

وقال أنيس سلتو عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك": "كل الشكر إلي إدارة الاتحاد السكندري على قبولها فسخ العقد بالتراضي وقمت بالتنازل عن مستحقاتي بالكامل".

وتابع: "كل الشكر أيضا لرئيس النادي محمد مصيلحي على كل شئ من أجل الاستمرار في الاتحاد كما أشكر مدير الكرة عبد الجليل إمام والجمهور العريق على تشجيعي الفترة الماضية وأتمني لكم التوفيق في باقي مبارياتكم ".

وأنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الليبى انيس سالتو بالتراضى بعد أخذ رأى  طلعت يوسف المدير الفنى  للفريق الأول.

جدير بالذكر ان الليبي أنيس سلتو لاعب الفريق الأول للاتحاد السكندري تسبب في الشغب فى غرفة ملابس الفريق قبل مباراة انبي التي جمعت الفريقين مساء أمس  الجمعة ضمن اطار منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز فريق انبي يثنائية نظيفة.


واضاف المصدر في تصريحات لصدي البلد  ان الازمة اشتعلت عندما تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة إنبي اليوم الجمعة، بالدوري المصري وهو ما أثار غضبه".


واشار المصدر الي ان سلتو انفعل بعد قرار طلعت يوسف المدير الفني باستبعاده وحطم بعض محتويات غرفة الملابس وهو ما أثار غضب الجهاز الفني.


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