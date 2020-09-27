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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بالمنيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:03 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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ايمن رياض
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية.

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود عدة بلاغات بتعرض محلات للسرقة بمركز العدوة. 

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علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ.

وتبين قيام ٣ اشخاص  م. ع 17 سنة وشقيقة حمادة 21سنة طالب ونجل عمومتهم ع. ر جميعهم طلاب وبينهم شقيقين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات بقرية الشيخ مسعود.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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