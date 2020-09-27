بعد انطلاق مسلسلها الجديد.. كندة علوش تستعد للعودة إلى السينما

بعد غيابها ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ضي القمر، الذي أطلقت شركتا أروما وسينرجي أولى حلقاته أمس السبت 26 سبتمبر على قناة DMC.



المسلسل يتم عرضه من السبت إلى الأربعاء، الساعة 7:30 مساءً إضافة إلى عرضه على منصة Watch It .





يتألف ضي القمر من عشر حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك. وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.





ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.



