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تعليم

رئيس جامعة حلوان يعلن عدم زيادة مصروفات المدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:33 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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قســــم التعليــــــم

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عدم زيادة المصروفات المدينة الجماعية للعام الدراسي الجديد 2021/2020، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.


وأكد أنه لا توجد أي زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وسيتم تطبيق نفس مصروفات العام الماضي، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تستعد بكامل طاقتها وترحب باستقبال أبنائها من الطلبة والطالبات فى العام الجامعى الجديد.


كانت الجامعة استعدت للعام الدراسى الجامعى الجديد واستقبال الطلاب فى المدن الجامعية وتم تعقيم الغرف وإجراء تعديلات على المدينة والغرف وتقليل عدد الطلاب فى الغرفة الواحدة لإجراء التباعد الاجتماعى بين الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا.


جدير بالذكر أن مصروفات المدينة الجامعية العام الماضي كانت 500 جنيه شهريا وان الجامعة كانت قد بدات تستقبل طلابات الطلاب الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية بحلوان على موقعها الإلكترونى وهو

 http://app2.helwan.edu.eg/modon/

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