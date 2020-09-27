يحلم بالعلاج ولقاء السيسي.. عمر عاشور بطل كاراتيه يعاني من شلل دماغي





في عروس البحر المتوسط نشأ لاعب الكاراتيه عمر عاشور البالغ 28 عاما، و الذي أصيب بشلل دماغي بسبب إصابته بالصفراء بعد ولادته بأسبوع، مما تسبب له في ضمور جزئي بالمخ Cerebral Palsy وضعف وتقلص عضلي بالأطراف، ما أدى لحدوث حركات لا إرادية وضعف وعدم استقرار بالأعصاب وضعف في الحركة .









حالته الصحية منعته من تلقي دراسته بشكل طبيعي ، ورغم محاولات أسرته العديدة و المتواصلة في علاجه إلا أن كل المحاولات فشلت على مر السنين بدءًا من ولادته وحتى بلوغه الثامنة والعشرين من عمره ، لكنه قرر الاعتماد على نفسه وصنع عالما خاصا به ، ليبدأ رحلة جديدة في عالم الكاراتيه.





يروي عمر عاشور رحلته الشاقة لـ صدى البلد ، ويقول :" أنا لقيت فيديو لناس بتلعب كاراتيه على كراسي متحركة فقلت طالما أنا بحب الأكشن والمغامرات أقدم أنا كمان في الكاراتيه وبالفعل قدمت في نادي البنك الأهلي في إسكندرية ودخلت الكاراتيه في 2017 تدربت ودخلت اختبارات أحزمة ودخلت بطولات تنشيطية ورسمية" .





رغم مشقة الرحلة إلا أن لذة الوصول والنجاحات التي حصدها بطل الكاراتيه عمر عاشور جعلت منه شخصية مختلفة رغم حالته الصحية ، فقد نجح في الحصول على ا لحزام البني، المركز الثاني في بطولة عروس البحر الأبيض المتوسط التنشيطية، المركز الأول في بطولة الجمهورية التنشيطية، الأولى لذوي القدرات الخاصة، المركز الأول في بطولة الأصدقاء الدولية، المركز الأول في بطولة الإسكندرية لذوي القدرات الخاصة، المركز الأول في بطولة الإسكندرية التنشيطية، كما شارك في بطولة الجمهورية لذوي القدرات الخاصة .









طوال الـ 28 عاما يحاول عمر عاشور وأسرته الوصول لعلاج لأزمته الصحية ، لكنه فشل في محاولة السفر خارج مصر على نفقة الدولة ، لكن حالته تزداد سوءًا ويأمل في تلقي رعاية طبية وعلاج سواء داخل مصر أو خارجها.





" أنا نفسي أتعالج وأعيش حياتي في القاهرة وأتجوز وأكمل مستقبلي " .. هذا كل ما يحلم به عمر عاشور لاعب الكاراتيه بعد رحلته الطويلة مع الشلل الدماغي ورحلته الناجحة في رياضة الكاراتيه ، كما يحلم عمر بالمشاركة في منتدى شباب العالم ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.