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تكنولوجيا

أول نظام بيئي لتحويل محولات الكهرباء التقليدية إلى رقمية .. تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

طرحت هيتاشي ايه بي بي باورجريدز أحدث حلولها البيئية TXpertTM لرقمنة المحولات الكهربائية التقليدية، حيث يعمل النظام البيئي الرقمي الجديد على تعزيز ذكاء العمليات المعتمدة على البيانات واتخاذ القرارات لتشغيل وصيانة المحولات وشبكات الطاقة. جاء الإصدار الجديد من هيتاشي ايه بي بي باورجريدز مواكبًا لاستراتيجيات الدولة التنموية نحو التوسع في بناء المدن الذكية وإقامة المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن المساعي الجادة نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات صناعية أكثر صداقة للبيئة.


وقال المهندس محمد الحسينى، رئيس مجلس ادارة شركة « هيتاشي ايه بي بي باروجريدز » في مصر و شمال افريقيا : "سخرت هيتاشي ايه بي بي كافة خبراتها على مدار 250 عامًا لاستحداث تطبيق TXpertTM ، والذي يوفر من تكلفة شراء محولات رقمية جديدة بتقديم حزمة شاملة من المنتجات والحلول القابلة للإندماج والتي تتوافق مع المعدات الرقمية الحديثة." 

وأضاف الحسينى: "سيتمكن عملائنا من اجتياز مسيرة التحول الرقمي بمرونة فائقة والوصول لإتقان تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية وفق معايير صارمة للأمن الإلكتروني، الأمر الذي سيساهم في خفض التكاليف وتقليل المخاطر، وتحسين العمليات التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للمحولات، فضلًا عن تعزيز الأداء البيئي بما يضمن توفير مستقبل مستدام للطاقة."

وستقدم هيتاشي ايه بي بي باورجريدز لعملائها دعم فني عالي المهنية، مختص بكافة المعلومات المتعلقة بالتطبيق الرقمي TXpertTM وستعمل في الفترة المقبلة على إقامة العديد من الجلسات التوجيهية لكبرى المكاتب الاستشارية الهندسية في مصر للتعريف بالمواصفات والخصائص المميزة للتطبيق البيئي الرقمي الجديد.


ويكمن في قلب النظام البيئي الجديد TXpertTM خاصية TXpertTM Hub، تلك المنصة المفتوحة التي طورتها هيتاشي إيه بي بي باورجريدز لمراقبة البيانات وتشخيصها بما يتوافق مع المعايير الحديثة والصارمة للاتصالات والأمن الالكتروني . فمن خلال TXpertTM Hub، يمكن الوصول للبيانات وإمكانات الذكاء محليًا أو عبر الحلول السحابية إن لزم الأمر. هذا ويتيح TXpertTM Hub أيضًا من زيادة كفاءة محولات الطاقة من خلال حلول "إدارة أداء الأصول" (APM) لأساطيل المحولات المنفردة أو المتعددة أو الضخمة، كونها حلول برمجية على مستوى المؤسسات. يمكن TXpertTM Hub العملاء بكل مرونة من دمج النظام البيئي في المحولات الجديدة أو في محولات ضمن أسطولهم الحالي من هيتاشي إيه بي بي باورجريدز أو من مصنّعين آخرين، وذلك من خلال حلول معدّلة ومُعدة خصيصًا لتتناسب مع متطلباتهم المحددة.




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