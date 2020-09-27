خالد الجندي: الأمن المحور الأساسي لأداء الطاعة ويستقيم عليه العمل والإنتاج.. فيديو

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وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن العبادة والطعام والأمن اجتمعوا في سورة واحدة وهى قريش، فالله يكلم عباده ويقول فليعبدوا رب هذا البيت، هنا العبادة، الذى أطعمهم من جوع، فيأتى دور الطعام، وآمنهم من خوف وهذا دور الأمن لحدوث العبادة والعمل، وهنا يوجد ارتباط وثيق بينهم، وهنا يعنى أنه بدون الأمن لن تحدث عبادة أو عمل أو إنتاج، فالأمر كله متوقف على حدوث الأمن".





وكان في بداية حلقة اليوم الأحد ، قد أضاف أن هناك صنفًا من الناس مؤذى بشكل عام وهم يصدون عن سبيل الله، وهؤلاء ذكرهم القرآن في قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيم».





وأشار إلى أن القرآن تحدث عن هذا الصنف الذين يعطلون المراكب السايرة، وسبيل الله هو أى طريق يسير الناس فيه إلى العمل أو الإنتاج، وهؤلاء مثل جماعات الشر وما يفعلونه فى بلادنا، فهم يحاولون أن يعطلون مصالح الناس، ويربكون الدولة ويثيرون الشغب وذرع الضغينة فى المجتمع.





واستطرد: فهم المرجفون فى المدينة، وربنا سماهم فى سورة الأحزاب المعوقون، عن عمارة الأرض الذى أمر الله بها الإنسان، وهذا ما تفعله قنوات الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن أهل الشر وفضائيات الجماعات الإرهابية يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى.



