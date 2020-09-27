شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: توقعات بانخفاض الطلب إلى 43 مليون طن

أكد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات ان صناعه الاسمنت تمر بالعديد من المصاعب، حيث انخفض الطلب بتوقعات نهاية هذا العام إلي 43 مليون طن، في حين ان الطاقة الانتاجية للمصانع مجمعة تصل الي 83 مليون طن، مما ادي لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.

واضاف المهندس مدحت اسطفانوس في بيان للشعبة ان الدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وكذلك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التي تسعي جاهدة لايجاد حلول جذرية بالتنسيق مع شعبة صناعة الأسمنت، حتي يستطيع القطاع ان يخرج من النفق المظلم الذي يؤثر في قدرته علي الاستمرار، وحماية العمالة، واستدامة مساهمات الشركات في دورها المجتمعي. اقرأ أيضا: جمعية رجال الأعمال المصريين تعرض على موانئ دبي فرصا واعدة لزيادة استثماراتها في مصر ونوة الى ان صناعة الأسمنت في مصر صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وهي احدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، ( حوالي 10% من الانتاج القومي الاجمالي للصناعة المصرية).





ولاء









اكد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات ان صناعه الاسمنت تمر بالهديد من المصاعب، حيث انخفض الطلب بتوقعات انه بنهاية هذا العام سيصل إلي 43 مليون طن، في حين ان الطاقة الانتاجية للمصانع مجمعة تصل الي 83 مليون طن، مما ادي لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.





واضاف ان الدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وكذلك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التي تسعي جاهدة لايجاد حلول جذرية بالتنسيق مع شعبة صناعة الأسمنت، حتي يستطيع القطاع ان يخرج من النفق المظلم الذي يؤثر في قدرته علي الاستمرار، وحماية العمالة، واستدامة مساهمات الشركات في دورها المجتمعي.



