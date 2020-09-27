مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق برانيس - أسوان

لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، بينما أصيب 6 آخرون فى انقلاب سيارة نقل بطريق برانيس أسوان، وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كان بلاغ ورد لغرفة إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق برنيس - أسوان، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم.

ونقلت سيارات إسعاف البحر الأحمر اثنين من المصابين لمستشفي أسوان الجامعي لخطورة حالتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، الأسبوع الماضي، بينهم 3 أطفال، إثر تصادم سيارة ملاكى بحاجز ترابي، غرب الكمين الشمالى لمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وجارى إنهاء الإجراءات القانونية.

وتوجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، لمكان الحادث على الطريق الدائرى الجديد، وانتقل بعد ذلك إلى مستشفى القصير المركزى، وذلك للاطمئنان على حالة المصابين العامة ومدى احتياجهم لأى نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم.



