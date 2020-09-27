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محافظات

لجنة من المياه الجوفية والطرق تتفقد مخرات السيول في مرسى علم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:17 م
لجنة من المياه الجوفية
لجنة من المياه الجوفية
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إبراهيم جادالله

تفقدت لجنة مشكلة من مهندسي الادارة العامة للمياه الجوفية، وادارة ازمات البحر الأحمر، والطرق والكباري، مخرات السيول بمدينة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر للتأكد من صلاحيتها استقبال السيول.

وقال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسي علم، ان تفقد المخرات جاء تنفيذا لتعليمات مسئولي المحافظة باتخاذ ما يلزم من تدابير ورفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة، وضرورة تجهيز كافة المعدات اللازمة، مع تشكيل غرف عمليات المدن بالمحافظة  للمتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أعدت خطة متكاملة لمجابهة جميع الأخطار والتصدى لكافة الأزمات حفاظا على أرواح المواطنين.


واضاف رئيس مدينة مرسي علم في بيان له ان اللجنة المكونة من الإدارة العامة للازمات بالمحافظة، ومدير البيئة بالوحدة المحلية لمدينة مرسي علم،  ومدير الأزمات بالوحدة المحلية للمدينة ومهندس الطرق والكبارى ومهندسى الإدارة العامة للمياه الجوفية قامت بالمرور على مخرات السيول.

وشملت الجولة المرور على مخرات السيول والبرابخ والبحيرات الصناعية بالمدينة للاطمئنان على مدى جاهزيتها لمواجهة السيول المحتملة، وقامت اللجنة بوضع التوصيات اللازمة لاحتياجات المدينة لادراجها ضمن الخطة التى استهدفتها الوحدة لمواجهة السيول.

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