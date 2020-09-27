عبد القادر شهيب: المتحدة صفعت قنوات الإخوان بفيديو مظاهرات نزلة السمان

تحدث الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد.





وقال شهيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي حريص على دور القطاع الخاص، ووصفه بالشريف كونه يشارك في الاستثمار وعملية التنمية الاجتماعية».





وأكمل: «الرئيس تحدث عن معركة الوعي، وكرر طلبه أن يكون الإعلام أداة تواصل حقيقية بين الدولة والمواطنين، لينقل للحكومة مطالب المواطن، وفي الوقت ذاته يشرح الدور الذي تلعبه الدولة».





وتابع: «الشركة المتحدة صفعت قنوات الإخوان أمس بفيديو التظاهرة المصطنعة بنزلة السمان التي أذاعتها القنوات الإرهابية» .