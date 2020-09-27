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برلمان

بعد خلو منصب رئيس الحزب.. لجنة برئاسة «بدراوي» لإصدار بطاقات الدعوة للانتخابات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:08 م
بطاقات الدعوة للانتخابات
بطاقات الدعوة للانتخابات
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معتز الخصوصى
قرر المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، تشكيل لجنة برئاسة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب وعضوية كل من عبدالعزيز النحاس نائب رئيس الحزب وفيصل الجمال أمين الصندوق والدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس الحزب وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية العليا في 16/10/2020 ومراجعة كشوف الجمعية العمومية وإصدار بطاقات الدعوة طبقًا لما تقضى به اللائحة الداخلية.

جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، عزمه التخلي عن منصبه اعتبارا من يوم 17 أكتوبر 2020 وتكليف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقًا لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.

وأصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب لدعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:

1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات  المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.
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