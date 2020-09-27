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برلمان

بعد إعلانه التخلي عن منصبه.. أبو شقة يدعو الهيئة العليا للوفد للاجتماع الأربعاء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:11 م
بهاء الدين ابو شقة
بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، دعوة الهيئة العليا للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء فى الساعة الرابعة عصرًا.

جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، عزمه التخلي عن منصبه اعتبارا من يوم 17 أكتوبر 2020 وتكليف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقًا لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.

وأصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب لدعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، عزمه التخلي عن منصبه اعتبارا من يوم 17 أكتوبر 2020 وتكليف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقًا لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.

وأصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب لدعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات  المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

جاء ذلك بعد أن أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 64، بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، الذي تضمن العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه منذ توليه رئاسة الحزب في 10 أبريل 2018؛ وذلك في إطار سعيه للم شمل الوفديين.

وفيما يلي نص القرار:

"طلب العديد ممن تم فصلهم بقرارات من رئيس الحزب، رغبتهم في إلغاء قرار الفصل، بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسات الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب، ورغبة وتأكيدًا من رئيس الحزب على لم شمل الوفديين وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أيًا منهم؛ تقرر الآتي:


أولًا: العدول عن قرارات الفصل الصادرة من رئيس الحزب منذ توليه رئاسته في ١٠ ابريل ٢٠١٨ وعلى من لديه اعتراض على أي منهم ان يلجأ الى الطريق الذي رسمته اللائحة في هذا الشأن.

ثانيًا: من سبق أن قدم طلب استقالة ويرغب في العودة أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب «الهيئة العليا - المكتب التنفيذي - المجلس التنفيذي - الجروب الرسمي للحزب» أوبطلب عودة يقدم للسكرتير العام، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو عدولًا عن قرار قبول الاستقالة.


ثالثًا: يسرى هذا القرار اعتبارًا من يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.
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