بعد إعلانه التخلي عن منصبه.. أبو شقة يدعو الهيئة العليا للوفد للاجتماع الأربعاء

وفيما يلي نص القرار:





"طلب العديد ممن تم فصلهم بقرارات من رئيس الحزب، رغبتهم في إلغاء قرار الفصل، بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسات الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب، ورغبة وتأكيدًا من رئيس الحزب على لم شمل الوفديين وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أيًا منهم؛ تقرر الآتي:









أولًا: العدول عن قرارات الفصل الصادرة من رئيس الحزب منذ توليه رئاسته في ١٠ ابريل ٢٠١٨ وعلى من لديه اعتراض على أي منهم ان يلجأ الى الطريق الذي رسمته اللائحة في هذا الشأن.





ثانيًا: من سبق أن قدم طلب استقالة ويرغب في العودة أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب «الهيئة العليا - المكتب التنفيذي - المجلس التنفيذي - الجروب الرسمي للحزب» أوبطلب عودة يقدم للسكرتير العام، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو عدولًا عن قرار قبول الاستقالة.







