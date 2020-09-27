المحاكمات في يوم.. المشدد 6 سنوات لعامل لشروعه في قتل طفلتين بالخطأ بالشرقية.. وتأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في الكسب غير مشروع

- تأجيل محاكمة 555 متهما بـ ولاية سيناء 4 لـ 29 سبتمبر

- تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في كوبونات الغاز لـ 27 أكتوبر





أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، اليوم، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل لشروعه فى قتل طفلتين بطريق الخطأ أثناء محاولته التعدى على شخص بينهما خلافات سابقة بمركز منيا القمح.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من "السيد د " 33 سنة، يفيد بأنه أثناء جلوسه أمام مسكنه باغته المتهم وأطلق أعيرة نارية صوبه بسبب خلافات سابقة بينهما، إلا أنه أخطا إصابته وأصاب المجنى عليهما "رودينا د ح"، و"لمار ش ع" أثناء تصادف وجودهما بالمكان.









وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام "عصام إ " 25 سنة عامل، على أثر خلافات بينه وبين "السيد د" بالتوجه إلى مسكنه وأطلق أعيرة نارية قاصدا قتله، لكنه أخطا وأصاب آخرين.





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 24388 لسنة 2020 والتى أصدرت حكمها المتقدم.









وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه لجلسة٢٤ اكتوبر لورد تقرير الخبراء.





يصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد أحمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي ووائل عبد المقصود.





و أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.





وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.





وشهد ضابط الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.









وقررت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة المختصة، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري.





كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء المختص تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال.





اقرا ايضا :لـ23 يونيو.. تأجيل محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء





كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.





وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.









وفى سياق متصل قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية "كوبونات الغاز" لجلسة 27 أكتوبر لسماع شهود الإثبات.













كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.









وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.



