استمرار مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم بعيادات التأمين الصحى في البحر الأحمر

تستمر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للكشف المبكر عن أمراض السمنه والتقزم في عملها بعيادات التأمين الصحى بمدينة القصير .





ووجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر ، بمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن أمراض السمنة والتقزم للأطفال بالمرحلة الإبتدائيه بعيادات التأمين الصحى بالمدينة ، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف للحفاظ على بنية وسلامة الأطفال.





وأكد مجلس مدينة القصير، بالبحر الأحمر ، أن التأمين الصحى بالمدينة وبالتنسق مع إدارة القصير التعليمية نبه على طلاب المرحلة الإبتدائيه بالتوجه إلى مقر التأمين الصحى لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم.





وتابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير اليوم الأحد ، مراحل الكشف على الأطفال ضمن أعمال المبادرة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





كان رئيس مدينة القصير أشار إلى أن مبادرات رئيس الجمهورية حققت نجاحا كبيرا فى حماية المواطنين من الأمراض والاوبئة، داعيا للمولى عز وجل ان يحفظ مصر من كل سوء.



