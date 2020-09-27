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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح الدورة التدريبية لتطوير مهارات وقدرات العاملين بالإدارة المحلية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:41 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية، في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة،من خلال تأهيل وتدريب العاملين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وبما يتسق مع ما تنفذه وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشري كونه الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي.

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جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات تدريب الدفعة الثانية من الدورات التدريبية والتي يشارك فيها مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية، وتتضمن التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل:القانون،الإدارة، الأمن القومي ،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات.

ويشرف علي الدورات نائبا المحافظ، الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، وتم تكليف هند أحمد أمين عام المجلس الإستشاري والأمين العام المساعد للمجلس أحمد عادل والمشرف على التدريب نانسي طه، بالإشراف المباشر على تنفيذ الدورة ، وإعداد التقارير التي سيتم عرضها على المحافظ.

وأشار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إلى أن مشروع التأهيل والتدريب الذي تتبناه المحافظة يتم تنفيذه على نطاق أوسع، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج التأهيلي لمجموعة شباب تأهيل وتمكين الذي تم تسليمهم العمل كمساعدين لرؤساء الوحدات المحلية،والذي يعملون في تكامل مع أعضاء وحدة الرصد الميداني في أكثر من 220 قرية. 

وأوضح أن ذلك يتم لتأهيل مكونات المنظومة للتغيير المطلوب ،والعمل وفق رؤية موحدة،وإتباع أساليب متكاملة،وذلك يدعم ويسرع من وتيرة التحديث والتغيير المنشود في منظومة العمل.
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