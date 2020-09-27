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توك شو

كورونا يسطر مليون قصة حزينة لضحاياه .. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:23 م
ضحايا فيروس كورونا
ضحايا فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الحدث العربية فيديو يؤكد أن فيروس كورونا يُسطر مليون قصة حزينة لضحاياه.

وأضاف الفيديو أن فيروس كورونا تسبب في أحزان وذكريات بائسة لدى أكثر من مليون ضحية.

وأوضح الفيديو أن فيروس كورونا تسبب في مليون قصة حزينة في غضون شهور معدودة.

وتابع: أن منظمة الصحة العالمية حذرت بأن الفيروس يزحف لمليونه الثاني مؤكدا أن أوروبا ودعت عشرات آلاف الضحايا وتكافح حاليا لتفادي موجة ثانية.

واستكمل: أن في أمريكا اللاتينية لم تحظ أسر كثيرة بفرصة وداع أبنائهم المتوفين أو حتى دفنهم بصورة لائقة.

وأشار إلى أنه رغم الحزن الكبير الذى نشره فيروس كورونا لا يزال يتمدد حول العالم مهددا بموجة ثانية أشد قسوة.
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