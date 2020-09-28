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أخبار البلد

لتقديم الدعم التكنولوجى للبنوك والشركات.. التفاصيل الكاملة لأحدث شركة حكومية للتجارة والأسواق الإلكترونية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

تعتبر شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية احدث وليد للشركة الام شركة ( اى فانينانس ) التابعة للحكومة والتى تعتبر الذراع الرقمى للحكومة المصرية. 


وتاتى الشركة الجديدة باغراض استثمارية كبرى وباهداف تفيد فئات المجتمع المختلفة التى لها علاقة بعالم المال والاعمال مثل العمل والتنسيق مع الشركات والمنظمات الدولية المتخصصة والشبكات الاجتماعية في جميع المجالات الاقتصادية والالكترونية والمالية  بالاضتفة الى العمل في كافة الخدمات اللوجستية والمتعددة ومنها على سبيل المثال : التخزين والتعبئة والتغليف وتوصيل المنتجات والخدمات للمتسوقين.


كذلك تقديم الدعم والخدمات الاستشارية الفنية والتكنولوجية للبنوك والشركات في مجال التمويل متناهي الصغر بالاضافة  الى  خدمات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.


وايضا الغرض من الشركة الجديدة إتاحة تشغيل وإدارة وتنفيذ المنافذ الإلكترونية المتعددة ومنها تطبيقات الانترنت والهاتف المحمول – انظمة وطرق الدفع والتحصيل الالكتروني والتقليدي – الدعاية والاعلان والتسويق الالكتروني والتقليدي- الشعار والهوية - تصميم الجرافيك – الاستشارات التكنولوجية والالكترونية) بالاضافة الى انشاء المعارض والندوات والمؤتمرات.

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