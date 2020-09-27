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فن

بصرة لـ أحمد سعد تتخطى 2 مليون مشاهدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تخطت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، حاجز ال٢ونصف مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها. 

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية: 


كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره

كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره

محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع  قلب  وتسليك  نيا 

يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس 

يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس 

إحنا كل بحورنا طحينه بس ستر الله مغطينا

 علطول نحشر مناخيرنا فاللي ملناش فيه ومش لينا

 يا دنيا كورباج ورا يلا ونزلينا ده الحال بينا بيسوء أيوه بقينا فينا وفينا 

يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس

يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا انفاس


زي القرع نمد لبره فالفهلوه علماء ذره بنبيع ونخون على روحنا وغش وهلم جره

واخدين تطعيم ضد الوفا والعشره كله كدب ف كدب ف كدب كله فالصو وكله قشره 

يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس

يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس

من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه. 

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج  ET  بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه. 

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء  فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".
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