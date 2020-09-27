عمرو السولية يحتفل بالفوز على طنطا في الدوري.. شاهد

احتفل عمرو السوليه لاعب النادي الأهلي بفوز فريقه أمس على طنطا بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.









ونشر عمرو السوليه عبر حسابه بتويتر مجموعة من الصور له من مباراة أمس وأثناء احتفاله بالهدف الذي أحرزه في شباك طنطا.









وتمكن السولية من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "80"، عقب استقبال كرة رأسية من محمد مجدي قفشة ليتمكن من وضعها أقصي يمين حارس طنطا لتسكن الشباك.









وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.









وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.











