د. عماد عتمان: 3 أبراج جديدة بالمدن الجامعية تستوعب 2000 طالب

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا على ضرورة سرعة انجاز الأعمال الإنشائية للأبنية الجامعية الجديدة بأعلى معايير الجودة والإلتزام بالموصفات الهندسية القياسية والانتهاء من الأعمال الهندسية في المواعيد المقررة.









جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم لمتابعة سير أعمال الإنشاءات الجديدة بالمدن الجامعية، بمجمع سبرباي.





أضاف الدكتور عماد عتمان أنه يحرص على متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية الجديدة بالمدن الجامعية لسرعة الانتهاء منها وافتتاحها، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من المشروعات المهمة الجارى تنفيذها بالجامعة؛ بهدف تقديم خدمة أفضل لطلاب الجامعة، وتوفير إقامة لعدد أكبر من الطلاب دعمًا لهم، وتيسيرًا عليهم لمواصلة المسيرة التعليمية، حيث يجرى إنشاء 3 أبراج جديدة بالمدن الجامعية تقع علي مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.



