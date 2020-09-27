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فن

من أحلى الفيديوهات .. كارمن سليمان تنشر فيديو لها مع زوجها.. شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:28 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها بإنستجرام فيديو مجمع لها مع زوجها مصطفى جاد على كلمات أغنيتها خلاص يا قلبي.


وعلقت كارمن سليمان موجهة الشكر لمتابعيها أرسلت لها الفيديو قائلة "من احلى الفيديوهات اللي اتعملت شكرا على الهدية الجميلة دي".


حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، بعد أن كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة؛ منذ طرحها من شهر عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس
يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".


ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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