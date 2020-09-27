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رياضة

أندية وادي دجلة تفتتح ملعب بطلة الإسكواش رنيم الوليلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:29 م
ملعب بطلة الاسكواش
ملعب بطلة الاسكواش رنيم الوليلي
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قسم الرياضة
افتتحت مجموعة أندية وادى دجلة ملعب اسكواش باسم البطلة رنيم الوليلي، نجمة الإسكواش والرياضة المصرية والعالمية والمصنفة الأولى على مستوى العالم، وذلك تخليدًا لمشوارها الرياضي المليء بالإنجازات الرياضية وأعلى الألقاب العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع اسم مصر في كبرى المنافسات تأكيدًا على ريادتها لهذه الرياضة. 

كما حرصت أندية وادى دجلة عن تسمية ملعب الإسكواش على اسمها، وذلك في نادى وادى دجلة بالمعادي والذي أقيم فيه مراسم الافتتاح بحضور نخبة من الكوادر الرياضية، التي تشمل كريم درويش، رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة، وماجد سامي، رئيس مجلس ادارة شركة أندية وادى دجلة، و طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة. 

امتدت رحلة نجمة الاسكواش رنيم الوليلي مع أندية وادي دجلة طوال سبع سنوات حققت خلالهم مسيرة مشرفة بالألقاب، حيث خاضت 172 بطولة بجدارة، أهلتها لـ 53 نهائي عالمي، لتقتنص منها ٢٤ لقب وكأس متنوع.
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