AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البنك المصري: قانون البنوك يخدم الاتجاه العام للتحول إلى البنوك الرقمية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال أحمد جلال نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك سيحدث نقلة نوعية في أدائها، وتصورات عملها الحالية،معقبا:"القانون ضرورة لمواجهة كافة التغيرات التي تحدث".


وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية :"اكسترا نيوز"، أنه بعد مرور 17 سنة على قانون البنوك القديم كان لابد من قانون جديد يخدم الاتجاه العام للتحول إلى البنوك الرقمية، أو الخدمات الإلكترونية للبنوك، وحوكمة طرق عمل البنوك.


وكان مجلس النواب  وافق نهائيا على  مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.



ويسعى  مشروع القانون لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة و مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.



ويتضمن القانون تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير: قانون البنوك يعزز استقرار الوضع المالي والنقدي

محلل مالي: قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

بتمويل 0.5% من ودائع البنوك.. إنشاء صندوق لتمويل البنوك المتعثرة

استقرار نقدي ومصرفي وحماية للعميل.. أهداف قانون البنك المركزي الجديد

منها تفادي حدوث الأزمات المالية.. تعرف على أهداف قانون البنك المركزي

البنك المركزي يطالب البنوك بمراجعة نماذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.. مستند

ترشيحاتنا

رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع| شاهد

الطفل فارس حجازي ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية يتوجه بطلب خاص لـ محمد رمضان

أبو شقة يعلن تخليه عن رئاسة حزب الوفد اعتبارا من 17 أكتوبر

بعض الباعة الفقراء أترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة.. هل تصح النية

أذربيجان تعلن السيطرة على منطقة إستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ

القفاز الذهبي.. محمد الشناوي ينفرد بـ الأكثر حفاظا على شباكه في التاريخ.. وشوبير سابعاً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة