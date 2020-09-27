AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: محدش يتحمل اللي حصل في 2011.. والإصلاح الاقتصادي أصعب قرار.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:46 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار الإصلاح الاقتصادي كان الأصعب خلال السنوات الست الماضية.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «أن الإصلاح الاقتصادي نقل الدولة إلى مرحلة أفضل.. محدش يتحمل اللي كان بيحصل في بلدنا في 2011 حتى 2013».

وتابع «لدينا 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز بإجمالي دعم 89 مليار جنيه، فضلا عن 3 ملايين و600 ألف مستفيد من تكافل وكرامة، من ضمنهم 2.7 مليون سيدات»، مضيفا: «محدش يتكلم عن الغلابة وهو قاعد في قطر وتركيا، أنتو عملتوا إيه للغلابة في السنة اللي حكمتوا فيها».

وأكد أن «قنوات العار تتحدث ليل نهار بالزيف عن الوضع الاقتصادي في مصر، وهناك دول أخرى لا تستطيع إعادة حدودها مرة أخرى»، متسائلا: «من هدم سوريا وشرد شعبها حول الأرض، ومصر كانت رايحة لهذا المصير لولا ثورة 30 يونيو».

وأردف «أهلنا السوريين يعيشون بمصر مثل أهلها تماما، ويتمتعون بحياة آمنة بعكس معاناة اللاجئين السوريين في تركيا، فمصر لم تتاجر بالسوريين مثلما تفعل دول أخري»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قالت إن سوريا تحتاج إلى 10 أو 15 عاما كي تعود كما كانت حال توفر تكلفة إعادة الإعمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تغيير شكل العملة في مصر واستبدالها بأخرى بلاستيكية» محافظ البنك المركزي يحسم الجدل.. أبرز تصريحات طارق عامر

محافظ البنك المركزي: البورصة المصرية تحتاج لـ أوراق مالية جديدة.. نسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي.. أشجع محمد صلاح.. وكرة القدم تأخذ 90% من الموارد ولا تحقق النتائج منها

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكثر رئيس انحاز لـ الغلابة والبسطاء

أحمد موسى: 5.2 مليون بطاقة تموينية بإجمالي 64 مليون مستفيد في منظومة الدعم

أحمد موسى: لولا 30 يونيو لواجهت مصر مصير سوريا ..فيديو

أحمد موسى لقنوات العار: محدش يتكلم عن الغلابة وهو قاعد في قطر وتركيا

ترشيحاتنا

بعد تلقيه عروضا أوروبية.. يوسف البلايلي يقرر فسخ تعاقده مع أهلي جدة

السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على المساندة في أزمة الفيضانات

راضية الحمد الله.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة عن مرض ووفاة والدتها .. فيديو

خاص .. تسريبات صفقة الأهلي الجديدة تشعل الغضب فى وادي دجلة

إعلان لرئيس أذربيجان عن الهجوم المضاد ضد أرمينيا

نائب بالشيوخ يكشف سر اختيار قوى الشر 20 سبتمبر للدعوة إلى المظاهرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة