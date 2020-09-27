أحمد موسى: محدش يتحمل اللي حصل في 2011.. والإصلاح الاقتصادي أصعب قرار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار الإصلاح الاقتصادي كان الأصعب خلال السنوات الست الماضية.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «أن الإصلاح الاقتصادي نقل الدولة إلى مرحلة أفضل.. محدش يتحمل اللي كان بيحصل في بلدنا في 2011 حتى 2013».





وتابع «لدينا 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز بإجمالي دعم 89 مليار جنيه، فضلا عن 3 ملايين و600 ألف مستفيد من تكافل وكرامة، من ضمنهم 2.7 مليون سيدات»، مضيفا: «محدش يتكلم عن الغلابة وهو قاعد في قطر وتركيا، أنتو عملتوا إيه للغلابة في السنة اللي حكمتوا فيها».





وأكد أن «قنوات العار تتحدث ليل نهار بالزيف عن الوضع الاقتصادي في مصر، وهناك دول أخرى لا تستطيع إعادة حدودها مرة أخرى»، متسائلا: «من هدم سوريا وشرد شعبها حول الأرض، ومصر كانت رايحة لهذا المصير لولا ثورة 30 يونيو».





وأردف «أهلنا السوريين يعيشون بمصر مثل أهلها تماما، ويتمتعون بحياة آمنة بعكس معاناة اللاجئين السوريين في تركيا، فمصر لم تتاجر بالسوريين مثلما تفعل دول أخري»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قالت إن سوريا تحتاج إلى 10 أو 15 عاما كي تعود كما كانت حال توفر تكلفة إعادة الإعمار.