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تامر الخشاب ساخرا من ثورة الإخوان: حنة شيماء حيرت العالم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المخرج تامر الخشاب، إن الشعب لن يستجيب لأى دعوات يطلقها إعلام الإخوان، مؤكدا أن المصريين قادرون على دحر أي شائعات تنال من الوطن.

وأضاف الخشاب، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامى سيد على، والذي يعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، "إحنا أى حرب قادرين ننتصر فيها بالضربة القاضية".

وأوضح أن الإخوان لديهم مواسم للحشد ولكن لا يستجيب لهم أحد، مضيفًا: "دى أول ثورة تحير العلماء، الناس مش عارفه دى ثورة ولا صلاة جمعة ولا حفلة طهور ولا حنة شيماء، وفيديوهاتهم كانت فيها حاجات تضحك".

وأشار إلى أنه دائمًا يسمى الرئيس عبدالفتاح السيسى "المنتصر بالحق"، وهى سمه من سمات الرئيس حيث يستطيع الرئيس الانتصار بالحق دون لفظ مسيئ أو ضرب غدر أو تشويه المسيىء.

ووجه الإعلامى سيد على الإشادة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: "بتقدم شىء محترم"، كما أشاد بقناة إكسترا نيوز، متمنيًا أن تستمر على مستواها.




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